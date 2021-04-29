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Россельхознадзор объединил три своих управления на базе подразделения в Дагестане

Общество
Россельхознадзор объединил три своих управления на базе подразделения в Дагестане
fsvps.ru  /  Пресс-служба Россельхознадзора

Махачкала, 29 апреля. Россельхознадзор присоединил чеченское и ингушское территориальные управления к дагестанскому, сообщили ФАН в объединенном Кавказском межрегиональном управлении ведомства. В Минсельхозпроде Дагестана положительно оценили реорганизацию, отметив, что это усилит контроль качества сельхозпродукции.

Приказ об объединении трех северокавказских управлений Россельхознадзора был подписан главой федерального ведомства Сергеем Данквертом в конце 2020 года. В дагестанском управлении сообщили, что реорганизация уже завершена.

«В целях совершенствования организации деятельности территориальных управлений было принято решение о присоединении управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия и управления Россельхознадзора по Чеченской Республике к управлению Россельхознадзора по Республике Дагестан. 26 апреля 2021 года процедура реорганизации завершена», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Объединенная структура получила название «Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора». Руководить им будет Курбан Рамазанов, возглавлявший дагестанское подразделение. Располагаться межрегиональное управление будет в Махачкале.

В Минсельхозпроде Дагестана ФАН заявили, что реорганизация должна положительно сказаться на обеспечении населения качественной сельхозпродукцией. В аграрном ведомстве считают, что процессы отслеживания передвижения товаров теперь станут эффективнее.

«Россельхознадзор — это государственная организация. Все ее территориальные управления действуют в рамках одного федерального закона, поэтому изменений в худшую сторону мы не ожидаем. Оформление ветеринарных сертификатов и другой документации сейчас уже происходит в электронном виде, соответственно, на документообороте объединение управлений не отразится. Отслеживание продукции от производителя до конечного потребителя, как мы ожидаем, станет более эффективным», — отметили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Оптимизация структуры Россельхознадзора началась в 2020 году. В ее рамках в текущем году вместо 51 территориального управления в стране останется 38.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Россельхознадзор зафиксировал существенное снижение доли контрафактной продукции на потребительском рынке страны. Значительно улучшилась ситуация с качеством животноводческой продукции.

россия россельхознадзор дагестан чечня ингушетия
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