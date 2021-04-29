Эфир: Супергерои в кино и жизни. Как стать добровольным спасателем

В четверг, 29 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Супергерои в кино и жизни. Как стать добровольным спасателем».

Первая противопожарная служба в нашей стране была создана в 1649 году при царе Алексее Михайловиче. С тех пор пожарные ежедневно, круглые сутки защищают нашу страну от огненной стихии. Но несмотря на прошедшие века, новые материалы, строгие меры безопасности, огонь продолжает уносить жизни людей.

Уже в апреле из-за огромного количества лесных пожаров в 71 субъекте России действует пожароопасный режим. В 31 субъекте установлен особый пожароопасный режим.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки 25 апреля в России ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 10 117 га. На 00:00 по московскому времени 26 апреля в России действовало 37 лесных пожаров на площади 4365 га, по которым проводились работы по активному тушению. Горят и дома — например, в этом месяце был крупный пожар на «Невской мануфактуре».

Как государство может предотвратить трагедии? Можно ли избежать лесных пожаров и минимизировать их последствия? Могут ли граждане как-то помочь пожарным в их нелегком деле?

В рамках нашего эфира глава Объединения добровольных спасателей Борис Лейтес и руководитель противопожарного отдела «Гринпис» Григорий Куксин рассказали об особенностях работы пожарных и добровольных пожарных дружинах, в которые можно вступить.