Сыщик переехал из кабинета в одиночную камеру после получения взятки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 апреля. Силовики задержали оперуполномоченного транспортной полиции за взятку. Как стало известно ФАН, блюститель закона «крышевал» незаконного сборщика металла и передавал ему служебную информацию.

Служба собственной безопасности УТ МВД России по Уральскому федеральному округу получила оперативную информацию о том, что сотрудник полиции покрывает и берет взятки у мужчины, который ворует металлолом из вагонов. Проведенная проверка подтвердила данные. Оперативного уполномоченного, подозреваемого в совершении преступления, задержали.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия и бездействие». Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый сыщик получил от жителя Екатеринбурга 16 тысяч рублей.

«Подозреваемый полицейский на своей территории обслуживания поймал местного жителя, который воровал металл, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Жулик придумал интересную схему: опустошал вагоны, которые перевозили лом крупных коммерческих предприятий».

Пойманный воришка предложил оперативнику сделку: он занимается кражами и отдает полицейскому 30% от сумы похищенного.

«Страж порядка немного подумал и согласился. Более того, чтобы увеличить свою материальную выгоду, он стал сообщать график движения составов, перевозящих интересующий подельника груз. Однако вскоре злоумышленника поймали, и он рассказал все о сделке с оперативником. Кстати, он прослужил в органах более 20 лет и был на хорошем счету у руководства», — резюмировал источник.

Сейчас подозреваемый находится в местном следственном изоляторе. Решается вопрос о его аресте. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.