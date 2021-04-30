Социолог рассказал, что на самом деле нужно Западу от России

Москва, 29 апреля. Социолог Сергей Баранов сделал вывод, что западные элиты не станут церемониться с Украиной, Россией и другими странами Восточной Европы, пишет «ПолитПазл».

Американское правительство продолжает заявлять о поддержке киевского режима и государств, входящих в состав Евросоюза. Но, кроме слов, ни к чему это обычно не приходит. Сегодня даже в Киеве понимают, что Запад не станет оказывать Украине реальную военную помощь и разгонять местных коррупционеров. Очевидно, что такое положение дел, напротив, на руку американцам и европейцам, так как оно позволяет продвигать различные законы, выгодные США.

Стоит отметить, что именно Запад настоял на открытии Украиной собственного рынка и тем самым предоставить иностранным компаниям возможность использования самого драгоценного, что у них есть, — чернозема. При этом никого не смутило, что данная реформа означает полное уничтожение малого бизнеса. И, по сути, небольшие фермерские хозяйства теперь не имеют ни единого шанса противостоять трансатлантическим корпорациям, способным манипулировать ценами так, как им угодно.

«Украина — страна, которая отдана на уничтожение. Поэтому Западу не важно, те это будут украинцы или не те, западных стратегов это не волнует. Славяне им вообще не нравятся, любые славяне, будь то поляки, сербы, русские, — это многовековая головная боль», — объяснил истинное отношение Запада к Украине социолог Сергей Баранов в эфире телеканала «Первый республиканский».

По мнению специалиста, Восточная Европа исторически всегда воспринималась западными элитами как нечто инородное. Именно по этой причине к местному населению относятся соответствующе. В глазах Вашингтона и Старого Света славянский народ представляет собой «человеческий материал, который нужно утилизировать». России следует к этому готовиться, ведь Запад не оставит ее в покое.

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