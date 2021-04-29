Китай выразил протест из-за инцидента с американским эсминцем в ходе учений ВМС НОАК

Пекин, 29 апреля. Американский эсминец «Джон Маккейн» помешал проведению учений соединения кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем «Ляонин».

В сообщении минобороны Китая говорится, что страна выразила протест США из-за инцидента, который произошел во время штатных учений отряда кораблей китайских ВМС.

«Эсминец «Джон Маккейн» непрерывно осуществлял ближнюю разведку китайского соединения, грубо мешал учениям и создавал серьезную угрозу безопасности кораблей и экипажей обеих сторон», — заявили в оборонном ведомстве КНР.

Отмечается, что китайская сторона уже сделала строгое представление представителям Пентагона в связи с этим происшествием.