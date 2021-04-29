Труп женщины в розовых носках нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в поселке Сельцо.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, на вид погибшей приблизительно 40 лет. Она была одета в черную куртку, футболку с принтом, черные штаны и розовые носки.

Предположительно, женщина проживала в деревне Зуево Новгородской области. Обстоятельства ее гибели установят в ходе расследования. Пока нет информации о наличии или отсутствии признаков насильственной смерти на теле погибшей.

Ранее в Ленобласти обнаружили труп мужчины с расческой и фонариком, сообщал ФАН.