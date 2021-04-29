В США назвали возможности российского Т-95, которые делают его «супертанком»

Вашингтон, 29 апреля. Российский проект «супертанка» Т-95 впечатлил обозревателей американского издания The National Interest (NI).

Проектирование этой боевой техники началось еще в 1988 году. Танк должен был иметь внушительный запас хода, а также отличаться завидной живучестью и мощным арсеналом. Т-95 стал настоящим «супертанком», полагают авторы NI, передает «ПолитРоссия».

«Для достижения повышенной живучести конструкторы переместили трех членов экипажа в отдельный отсек в корпусе, оставив башню полностью беспилотной», – отметили в NI.

Также Т-95 отличался системой активной и динамической защиты. К тому же у танка была многослойная композитная броня. Отмечается, что компоновку этой боевой техники позже скопировали для «Арматы» и дополнили несколькими установками активной защиты.

Танк вооружен гладкоствольной пушкой калибра 152 мм, орудие способно выпускать снаряды со скоростью почти 2000 м/с. Для пушки также разработали управляемые ракеты.

Все эти возможности позволили Т-95 стать настоящим «супертанком», резюмировали в США.

Ранее военный эксперт Аарон Спрей перечислил ключевые достоинства легендарного советского танка Т-34.

Также профессор-историк из Канады Пол Робинсон отметил, что танк Т-14 «Армата» числится в списке российского оружия, которое превосходит все аналогичные образцы западного вооружения, передает издание Infox.