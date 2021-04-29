Экспорт гречихи могут ограничить в России

Москва, 29 апреля. Кабмин РФ поручил представить в Минэкономразвития предложения по снижению экспорта гречихи в 2021 году.

Несколько российских ведомств получили поручение от Правительства РФ о необходимости предоставления инициатив по снижению размеров вывоза за рубеж гречихи в 2021 году. Об этом пишет RT.

«Министерству промышленности и торговли, Министерству сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службе необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году», — указано в сообщении по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов курировал проведение данного мероприятия. Примечательно, что президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что в стране не может случиться дефицита гречки в связи с существованием крупных резервов.

Недавно эксперты выяснили, какие дополнительные преимущества несет в себе употребление в пищу гречки. Врачи полагают, что данная крупа обладает целым рядом полезных свойств.