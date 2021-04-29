Основатель Tesla Илон Маск за сутки лишился свыше 2 млрд долларов

Вашингтон, 29 апреля. Американский бизнесмен Илон Маск за одни сутки потерял 2,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Основной актив предпринимателя — производитель электрокаров Tesla — отчитался о рекордной прибыли. По итогам первого квартала 2021 года она составила 438 миллионов долларов.

Но при этом акции компании после публикации отчетности упали на 3%. Инвесторы оказались разочарованы отсутствием конкретных целей по поставкам электромобилей на текущий год, сообщает «Российская газета».

Дополнительное давление на американские фондовые индексы оказали результаты Федеральной резервной системы США. Федрезерв отметил сохраняющиеся риски для экономики из-за ситуации с коронавирусом. В итоге индекс Dow Jones Industrial Average сократился на 0,48%, Standard & Poor's 500 продемонстрировал снижение на 0,08%, а Nasdaq Composite — на 0,28%.

За текущий год руководство американской Tesla намерено расширить рынок сбыта на территории Соединенных Штатов, Азии и Европейского союза. Об этом следует из опубликованного отчета компании по итогам первых трех месяцев 2021 года.