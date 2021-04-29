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Муж Успенской хочет забрать у певицы роскошный загородный дом

Шоу-бизнес
Муж Успенской хочет забрать у певицы роскошный загородный дом
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 29 апреля. Супруг известной российской певицы Любови Успенской Александр Плаксин хочет разделить имущество. Мужчина претендует на роскошный особняк.

Успенская и Плаксин были вместе более 30 лет. Последние годы пара вместе не жила, но официально они не развелись. В итоге артистка решила поставить точку в отношениях и в начале года подала на развод.

Супруг королевы русского шансона требует у Успенской раздела имущества. Плаксин, как стало известно изданию «Собеседник», хочет забрать у звезды роскошный загородный дом.

«По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей», — приводит издание слова источника.

Для Успенской новость о намерении супруга делить имущество стала настоящим шоком. Артистка уже побежала к адвокатам, чтобы те спасли ее от раздела имущества.

«Люба в полном шоке! Она уже обратилась за помощью к адвокатам. Отдавать мужу миллионы она не хочет», — сказал собеседник.

Не так давно артистка наладила отношения с дочерью Татьяной, с которой была в ссоре. Девушка в начале года вернулась в Россию из США, где жила последние месяцы, и помирилась с мамой.

успенская раздел имущества плаксин
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