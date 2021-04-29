Сенатор Джабаров оценил последствия отключения России от SWIFT

Москва, 29 апреля. Евросоюзу в случае отключения России от платежной системы SWIFT придется платить за нефть наличными в чемоданах, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Европарламент ранее внес пункт о возможном отключении России от SWIFT в проект резолюции. Европейские депутаты также предложили отказаться от импорта российских газа и нефти в случае эскалации ситуации на Украине.

«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России», — цитирует Джабарова РИА Новости.

По словам парламентария, Европарламент — орган, который ничего не решает, а его резолюции не имеют юридической силы. Если ЕС захочет покупать углеводороды у США, то это обойдется им в полтора раза дороже, предупредил сенатор.

SWIFT — это межбанковская система обмена данными и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших банков по всему миру.