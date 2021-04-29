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Байден назвал сторонников теории белого превосходства главной угрозой США

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 11:12
Политика
Байден назвал сторонников теории белого превосходства главной угрозой США
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 29 апреля. Американский президент Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу США на фоне символической даты — глава государства въехал в Белый дом 100 дней назад.

Многие законодатели наблюдали за выступлением Байдена по телевизору из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. В кадр попал сенатор от Республиканской партии Тед Круз, который засыпал на стуле.

По словам Байдена, главной угрозой нации являются сторонники теории белого превосходства. Также американский президент поставил задачу искоренить системный расизм. Помимо прочего, глава Соединенных Штатов затронул тему отношений страны с Российской Федерацией.

«Что касается России, я ясно дал понять президенту (России Владимиру. — Прим. ФАН.) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены положительно относятся к встрече Байдена и Путина. Однако сенаторы отметили, что двусторонние отношения нельзя перезагрузить.

сша байден конгресс
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