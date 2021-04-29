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В Госдуме поддержали научные контакты Роспотребнадзора с центрами в Мексике

Общество
В Госдуме поддержали научные контакты Роспотребнадзора с центрами в Мексике
Политика сегодня  /  Владимир Ягудаев

Роспотребнадзор провел консультации с ведущими научными центрами Мексики о вакцинации, проведении исследований штаммов коронавируса и изучении коллективного иммунитета. Депутат Госдумы Александр Шерин оценил в комментарии ФАН усилия ведомства, направленные на международное сотрудничество.

«Я положительно оцениваю усилия Роспотребнадзора и других структур, направленные на взаимодействие с различными странами. Это должно приносить пользу в первую очередь Российской Федерации», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что за последний год Роспотребнадзор неоднократно критиковали. По словам депутата, ведомство должно проводить разъяснительно-просветительскую работу, чтобы рассказывать гражданам о необходимости применяемых мер.

«Судьба всех надзорных органов — их всегда будут критиковать и не любить. Они требуют выполнения каких-то правил, а это всегда неприятно. Роспотребнадзору надо проводить разъяснительную работу, информировать людей ежедневно и постоянно о своей деятельности», — отметил собеседник ФАН.

Шерин привел в пример художественный фильм об эпидемиях, который показывали на федеральном канале. Это позволило россиянам осознать опасность и необходимость применяемых Роспотребнадзором мер.

«Надо постоянно системно повышать уровень доверия граждан тем, что выпускать положительные образы в художественных фильмах, давать разъяснительную работу», — заключил парламентарий.

Ранее ФАН сообщал, что в Роспотребнадзоре в режиме видеоконференции прошли консультации с мексиканской стороной по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. В конференции участвовали представители ведущих исследовательских организаций Роспотребнадзора и специалисты из разных институтов Мексики.

роспотребнадзор
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