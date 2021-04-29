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В Ростехе рассказали, зачем для покраски истребителей ВКС РФ используют разный камуфляж

Армия
В Ростехе рассказали, зачем для покраски истребителей ВКС РФ используют разный камуфляж
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 29 апреля. Конструкторские бюро специально используют разные цветовые схемы камуфляжа для истребителей ВКС РФ. О том, чем отличаются узоры и палитра, и зачем ее менять, рассказали в Ростехе.

Каждая цветовая схема обладает своими преимуществами и назначением. В Ростехе рассказали, зачем для покраски истребителей ВКС РФ используют разный камуфляж.

Так, например, морская авиация использует маскирующий камуфляж — насыщенный темно-серый цвет затрудняет визуальный поиск самолетов над водой.

«Сегодня в таких цветах щеголяют истребители-бомбардировщики Су-30СМ авиации ВМФ России и корабельные МиГ-29К, которые составляют основу авиагруппы «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», — объясняют в Ростехе.

Для маскировки ВКС РФ используется три оттенка голубого цвета — их наносят на борт многоцелевых истребителй Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ и учебно-тренировочных Як-130.

«Назначение этого камуфляжа — усложнить визуальный поиск самолетов на фоне неба в «собачей свалке», ближнем воздушном бою», — уточняют в госкорпорации.

Наконец, третья схема — деформирующая. Его задача заключается не в сокрытии воздушных средств, а затруднения определения дистанции до самолета и прицеливания со стороны противника по борту. Как выяснилось, самая «модная» схема окраски — пиксельная, ее пока «носят» только истребители Су-57.

Американские аналитики The National Interest ранее составили список самых смертоносных российских бомбардировщиков, в который вошли Ту-95, Ту-22М и Ту-160. В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Царьграду» назвал российский вертолет, который смог «заткнуть за пояс» американский Apache — им оказался Ми-28 «Ночной охотник».

вкс рф камуфляж морская авиация
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