Очередной скачок спроса на жилье ожидается в России

Москва, 29 апреля. Спрос на строящееся в России жилье вырастет перед окончанием программы льготной ипотеки, прогнозируют эксперты рынка недвижимости.

По мнению специалистов, рост спроса может произойти сразу после майских праздников. Они отметили, что однозначного решения о продлении программы пока нет, поэтому в мае-июне потенциальные покупатели будут торопиться заключить сделки. Дополнительным фактором повышения спроса может стать снижение ставок рядом крупных банков, пишет «Российская газета».

Опрошенные изданием аналитики сравнивают текущую ситуацию на рынке с ажиотажем осени 2020 года, когда покупатели стремились успеть приобрести жилье до завершения программы льготной ипотеки. При этом ряд специалистов считает, что прошлогодняя ситуация не повторится, так как сильно выросшая стоимость нивелировала эффект низких ставок. Однако откладывать покупку квартиры не стоит, утверждают эксперты. Они предупреждают, что в ближайшее время цены на жилую недвижимость не снизятся.

Риелторы ранее назвали российские города с самым доступным жильем на первичном рынке. Они составили рейтинг на основе средней стоимости однокомнатной квартиры и зарплаты.