Турция без турок: как живет туристическая отрасль страны в период локдауна

Пока большая часть населения Турции вынуждена сидеть дома в рамках полного локдауна, немногочисленные туристы, освобожденные от ограничений, продолжают отдыхать в разных точках страны.

Власти поставили перед собой конкретные задачи — к последним числам мая снизить ежедневный прирост новых случаев заболевания до 5 000, а к началу лета — вернуть отдыхающих из России. Анкара готова на все, лишь бы убедить иностранцев приехать к ним на отдых. При этом сами жители страны недовольны тем, что их интересами пренебрегают ради привлечения туристов.

Как республика проводит «туристическую дипломатию» и что об этом думают сами жители Турции — разбиралась международная редакция ФАН.

Без российских туристов

На фоне растущего числа заболеваний коронавирусом в Турции (в середине апреля ежедневно фиксировалось около 50-60 тысяч новых случаев) Москва приостановила авиасообщение для своих граждан в республику с 15 апреля по 1 июня. Основываясь на данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этот период 533 тысячи путешественников, заплативших за свои туры около 354,6 млн евро (32 млрд рублей), должны были отдохнуть на территории солнечного государства.

Это число могло быть гораздо выше из-за поздних бронирований и длинных майских праздников. Как отметил глава Ассоциации туроператоров Турции Фируз Баглыкая, с середины апреля по конец мая местные курорты и отели ожидали принять 700-800 тысяч россиян.

При этом запрет на полеты может быть продлен. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские операторы не должны продавать туры в Турцию даже после 1 июня, пока власти не примут решение о возобновлении авиаперелетов.

Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1,5 ay sınırlama kararı aldı https://t.co/tNqA9Ebt8w — Bloomberg HT (@BloombergHT) April 12, 2021

Помимо России, по абсолютно тем же соображениям Анкара лишилась туристов из других ключевых стран — Германии, Великобритании, Ирана и Болгарии. Не стоит забывать, что туризм составляет около 12% экономики Турции и стал самым пострадавшим сектором в прошлом году, несмотря на то, что ограничения, связанные с вирусом, были сняты к июню. В 2020 году более 2,1 миллиона российских туристов посетили республику.

В ходе последнего разговора президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждались поставки вакцины «Спутник V» и возобновление авиасообщения. Последний заверил в безопасности турецких курортов для россиян. Кроме того, как ранее заявил посол республики в РФ Мехмет Самсар, его сторона продолжает активные контакты с разными российскими инстанциями для того, чтобы 1 июня авиасообщение между двумя странами было восстановлено.

Также появилась информация о том, что министры иностранных дел и здравоохранения Турции намерены посетить Москву 12 мая, чтобы обсудить туристические поездки. В общем, Анкара с нетерпением ждет туристов из РФ, однако, если даже россияне и смогут приехать в начале лета, то до июня еще больше трех недель.

Турагентства не разделяют оптимизм министров

Рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом был поставлен в республике 16 апреля, когда за день было зафиксировано более 63 тысяч положительных тестов. За относительно короткий срок ежедневный прирост снизился на две трети и 6 мая было зарегистрировано более 22 тысяч новых случаев. Главная причина спада уровня заболевших — полный карантин, который руководство страны ввело с 29 апреля по 17 мая.

Несмотря на то, что за первые 3 месяца этого года количество туристов сократилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, министр туризма и культуры Мехмет Эрсой полон оптимизма. Политик считает, что быстрое снижение ежедневных случаев коронавируса с 21 апреля является положительным признаком того, что принятые меры работают.

«С 1 июня мы откроем туристический сезон, и, если мы сможем сократить количество ежедневных случаев заболевания до отметки ниже 5000, мы сохраним нашу цель в 30 миллионов туристов в этом году», — сообщил Эрсой агентству Reuters.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz.https://t.co/ysYO0I2qDt pic.twitter.com/WC3LTCWhuw — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 3, 2021

Однако туроператоры более приземленно смотрят на грядущий сезон. Генеральный директор стамбульской компании Andiamo Tour Джем Полатоглу считает, что решение о локдауне было принято слишком поздно, поэтому, по-видимому, спасти сезон уже не получится. По его мнению, даже если благодаря карантину число ежедневных случаев заболевания коронавирусом к концу мая сократится до менее чем 5000, странам потребуется время, чтобы отменить предупреждения о поездках в Турцию, «что, вероятно, также приведет к потере июля».

В связи с вышесказанным Полатоглу ожидает только 6 миллионов путешественников в этом году. Он также добавил, что примерно половина из 12 000 турагентств страны были вынуждены закрыться, ибо многие из них не смогли погасить государственные кредиты, предназначенные для облегчения последствий пандемии.

Кемаль Шахин, глава холдинга Şahiner, владеющего рядом отелей в Анталье, отметил, что первые три месяца этого года не были ужасными, однако теперь из-за роста числа заболеваний для туристического сектора может произойти катастрофа.

«Пробуждение туризма, на которое все надеялись, не произойдет. Рейсы из России отменены как минимум до 1 июня. Если российские туристы не приедут, все рухнет. В 2019 году основную часть туристов составили туристы из России и Германии — 7 миллионов и 5 миллионов соответственно», — отметил он.

The daily number of new COVID-19 infections in Turkey has fallen from over 60,000 to 43,000 in the past week.



But the government is no longer taking any chances. President @RTErdogan has announced a "full lockdown" that will remain in force until May 17. https://t.co/uGJvH2Yltv — DW News (@dwnews) April 30, 2021

Колумнист популярного издания Sözcü Рахми Туран высмеял оптимистичные прогнозы главы министерства туризма и культуры о приеме 30 миллионов туристов в стране, отметив, что если бы в Турции половина населения уже сделали прививку, то тогда можно было бы говорить о победе над коронавирусом.

«Вы заключили сделку с коронавирусом? Или вы гадали? До 17 мая осталось 12 дней (статья вышла в свет 5 мая — прим. ред.)! Должно случиться чудо, чтобы количество случаев, которые все еще находятся в пределах 25 тысяч, сократилось до 5 тысяч за 12 дней! Эпоха чудес ушла в прошлое. Но в наши дни нет чудес... есть ум и наука!» — прокомментировал планы правительства журналист.

Rahmi Turan yazdı:

İktidar kanadı ısrarlı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “17 Mayıs'ta hedef 5 binin altı ver sezonda 30 milyon turist!” diyor. Çok iyimser! Bunun için mucizenin de ötesinde bir şey olması lâzım!https://t.co/CCkpGLOAEF — Sözcü (@gazetesozcu) May 5, 2021

Туризм во время локдауна

Карантин, о котором объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предполагает переход на дистанционное обучение для образовательных учреждений, работу кафе и ресторанов только на доставку, закрытие офисов и ограничение работы небольших продуктовых магазинов. За исключением отдельных случаев запрещено перемещение из одной провинции в другую. Кроме того, в стране действует комендантский час.

Помимо введения запрета на продажу алкоголя, власти республики также сократили ассортимент товаров в супермаркетах. Теперь в магазинах можно купить только продукты питания, корма для животных, средства гигиены и бытовую химию.

Миллионы жителей страны, занятых в промышленном производстве и ключевых секторах, имеют разрешение на работу, однако для большинства граждан по-прежнему продолжается 17-дневный локдаун. В то же время на туристов, приезжающих на короткое время, комендантский час не распространяется. Сейчас, когда многие страны ограничили въезд в Турцию, большая часть туристов приходится на Украину, Латинскую Америку, а также британских пакистанцев, возвращающихся в Великобританию после поездки на родину. Прибывающие в страну должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Turkey welcomes foreign tourists while locking down locals https://t.co/4TmJ1cXNbK pic.twitter.com/ECXscntwqa — Reuters (@Reuters) May 5, 2021

Таким образом, пока туристы бродят по пустынным улочкам Стамбула и делают фотографии на фоне достопримечательностей, сами граждане республики сидят дома.

«Сейчас прекрасное время для туристов, потому что турки не могут выходить на улицу. Так и должно быть. Туристы внесли оплату и сделали бронирование. Туризм важен для Турции, и колеса экономики должны продолжать вращаться», — комментирует ситуацию стамбульский гид Кадир.

Как отметил экскурсовод, если в обычное время знаменитый дворец Топкапы ежедневно посещали около 15 000 человек, то сейчас — 1 000 человек. Сами туристы имеют смешанные чувства в связи с пребыванием в Стамбуле во время локдауна, передает Reuters.

«То, что туристы тратят деньги, это факт. Все эти места зависят от туристов. Если бы их здесь не было, все бы закрылось. Однако для самих туристов все это не очень хорошо. В ситуациях с коронавирусом нужно запретить и путешественников. Если вы сажаете людей по домам, вы должны это делать должным образом», — считает турист из Манчестера пакистанского происхождения.

Скандал из-за празднования Пасхи в Анталье

Негодование у жителей страны вызвало видео, на котором толпа иностранных туристов, в основном из Украины, веселится в отеле Sorgun Bosphorus в Анталье, пренебрегая мерами защиты от вируса. По решению властей Антальи гостиница была закрыта, а у ее владельцев отозвали сертификат с правом на работу в сфере безопасного туризма, о чем официально сообщил губернатор одноименной провинции Эрсин Языджы.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde dün çekilen ve Kovid-19 tedbirlerinin yok sayıldığı eğlence görüntüleri sonrası otelin kapatıldığını, turizm sertifikasının da iptal edildiğini açıkladı.https://t.co/i78FhFaZ03 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 3, 2021

Видео с празднованием Пасхи в турецком отеле могло быть сделано намеренно. Украинец, снимавший происходящее, ранее работал в Sorgun Bosphorus и, вероятно, хотел отомстить за увольнение. Молодой человек проник в отель под видом гостя.

В любом случае этот инцидент — лишь показательная акция устрашения для других заведений. Местные власти прекрасно знают, что в гостиницах нарушаются эпидемиологические меры, а гости ходят без масок. Работники отеля также не хотят принуждать иностранных отдыхающих чувствовать себя некомфортно.

В соцсетях турецкие граждане, вынужденные сидеть дома, бурно отреагировали на инцидент.

«Обидно, что в действительно бедных домах закрыты лавки торговцев, а эти богачи развлекаются и веселятся. Так пережить этот период не получится. Пандемия будет продолжаться в Турции до 2025 года, пока сохраняется эта легкомыслие», — поделился своим мнением житель республики в Twitter.

«Те, кто подготовил эту вечеринку и кто участвует в ней — это нелюди. Я призываю всех государственных чиновников взять на себя ответственность и наложить самое суровое наказание за это бесчеловечное поведение», — оставил в соцсети комментарий турок.

«Вы что, слепые? Они же туристы, а не граждане Турции. Разве вы не знали, что туристы освобождены от коронавируса?» — пишет пользователь Twitter.

Все ради туризма

В апреле в Турции началась активная вакцинация работников туристической сферы и связанных с ней отраслей (транспорт, рестораны, водители и пр.). Наличие прививки в арсенале у работников гостиниц и кафе сделает «сертификат безопасного туризма», который дает возможность отелям и ресторанам работать в период пандемии в соответствии со всеми мерами защиты, еще более безопасным.

«В прошлогоднем сезоне применение сертификата безопасного туризма было образцом для мира, и в этом году будет проведена уникальная работа: приоритет на вакцинацию будет предоставлен работникам сферы туризма, что произведет хорошее впечатление на отдыхающих», — отметил глава Ассоциации профессиональных отельеров Турции Улькай Атмаджа.

Во время визита в Германию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна делает все возможное для безопасного туризма в период пандемии, поэтому немцы смогут чувствовать себя абсолютно спокойными в средиземноморском государстве. Как отметил глава МИД республики, страна ускорила вакцинацию и уже более четверти турок привились.

«Что касается вакцинации, то до конца мая мы сделаем прививки всем работникам туризма, особенно в курортных регионах. Это касается работников ресторанов и отелей, водителей, работников аэропортов, шоферов, гидов — всех, кого турист может увидеть», — сказал Чавушоглу.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Turistlerin göreceği herkes aşı olacakhttps://t.co/URTGA1wUO7 — Sözcü (@gazetesozcu) May 6, 2021

Последняя фраза вызвала шквал негодования в турецком обществе. Граждане страны были крайне недовольны тем, что вакцинация проводится в приоритетном порядке для того, чтобы ублажить иностранцев в туристических зонах, а не оздоровить своих граждан по всей стране.

«Наши соотечественники не так ценны, как туристы. Теперь, власти объявляют, что благодаря туристам граждане будут вакцинированы. Но ситуация такова: нет вакцины, нет работы, нет еды. И не было бы правильнее, если бы министр здравоохранения и научный совет решали, кому отдавать приоритет для вакцинации, а не глава МИД?», — прокомментировал инцидент депутат «Республиканской народной партии» (РНП) Фетхи Ачыкель.

Vatandaşımızın, Turist kadar Değeri Yok.



Şimdi de, Turistler Sayesinde Vatandaşa Aşı Vurulacağını Müjdeliyorlar.



Ama Durum Şu:

Ortada Aşı Yok; İş Yok; Aş Yok.



Bir de Aşı Önceliğine Dışişleri Bakanı Yerine;

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Karar Verseydi Daha İyi Olmaz mıydı? pic.twitter.com/Q0Na83vQiu — Fethi Açıkel (@FethiAcikel) May 6, 2021

«Посмотрите, во что они превратили нашу страну! Мы же не колониальная страна! Если бы жажда наживы не поглотила вас, вы бы лучше сначала привили каждого нашего учителя, которого увидит ученик!», — возмутился бывший сподвижник Эрдогана и нынешний глава «Партии Будущего» Ахмет Давутоглу.

Dışişleri bakanı açıklama yapıyor: “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.” Ülkemizi düşürdükleri duruma bakın! Biz sömürge ülkesi değiliz!



Keşke para hırsı gözünüzü bürümeseydi de, önce öğrencinin göreceği her öğretmenimizi aşılayabilseydiniz! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 6, 2021

Кроме того, генеральный секретарь Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Ведат Булут заявил, что заявления Чавушоглу не отражают действительности. Медик отметил, что защищенными от коронавируса себя чувствовать могут около 7-8 миллионов граждан страны, которые сделали две прививки и у которых сформировались антитела. Те, кто прошел лишь один этап вакцинации, не может считаться привитым, так как у таких людей еще не сформировался иммунитет к инфекции. В вопросе вакцинации Булут призвал отдать приоритет преподавателям, а не гидам и официантам туристических зон.

Pandeminin başında beş maskeyi dağıtamayan hükümet, yaygın aşılamayı da gerçekleştiremedi. Halkı kaderine terk eden iktidar, tüm enerjisini sermaye için harcadı



Her şey para içinhttps://t.co/YsMJCRe2AX pic.twitter.com/UxxNP6LbAj — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 7, 2021

Согласно официальной статистике, предоставленной минздравом, вакцинацию в два этапа прошли чуть более 10 миллионов страны, что равно примерно 11-12% всех граждан республики. Поэтому цифры, которые привел министр иностранных дел Турции, не соответствуют действительности и противоречат имеющимся данным.

В связи с тем, что фраза Мевлюта Чавушоглу о приоритетной вакцинации для всех, кого «сможет увидеть турист», вызвали бурную реакцию у жителей страны, министру пришлось оправдываться в интервью журналисту газеты Hürriyet.

Дипломат пояснил, что вакцинация работников туристической отрасли укладывается в концепцию безопасного туризма, которую активно продвигает Турция. По его словам, обеспечение безопасности курортных зон — это общемировая практика, и у всех других стран, заинтересованных в туризме, подходы аналогичны.

«Когда мы говорим «турист», почему на ум приходят только иностранные туристы? У нас разве нет своих туристов? Наша работа в области туризма предназначена для всех наших гостей, отечественных и зарубежных. Вот как мы смотрим на туристическую безопасность. Мы делаем это как для здоровья наших туристических работников, так и для здоровья всех иностранных путешественников», — сказал глава турецкого МИД.

“Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” diyen Çavuşoğlu'ndan açıklama: Neden akla sadece yabancı turist geliyor?

https://t.co/NTRlsaGWRI pic.twitter.com/gjBh0TrDbw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 7, 2021

Несмотря на пояснение Чавушоглу, очевидно, что Анкара рассчитывает именно на прибытие иностранцев, а не местных жителей. Даже в отсутствие российских, британских и немецких отдыхающих власти Турции пытаются всеми способами удержаться на плаву, привлекая гостей из разных стран и освобождая их от обязательного карантина и самоизоляции. В то же время отельеры и турагентства разочарованы — год едва ли принесет большую прибыль.

Тем временем пока Анкара борется со вспышкой коронавируса и проводит «туристическую дипломатию», конкуренты не дремлют. Болгария, Кипр, Египет, Греция постепенно открывают свои двери и заявляют о готовности принимать иностранных туристов.

Это прекрасно понимают турецкие чиновники, перед которыми стоят две главные задачи: привлечь иностранных гостей и обеспечить своих граждан, занятых в туристической отрасли, работой. Иначе турки не простят проведение массовых конгрессов и прочих мероприятий, которые правящая партия Эрдогана устраивала весной в обход ограничительных мер и которые, по-видимому, и стали одной из причин вспышки инфекционного заболевания в стране.