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Яна Поплавская подогрела интерес к скандалу вокруг Прокловой и Табакова

Шоу-бизнес
Яна Поплавская подогрела интерес к скандалу вокруг Прокловой и Табакова
instagram.com  /  @Яна Поплавская

Москва, 29 апреля. Актриса театра и кино Яна Поплавская опубликовала новый пост в Instagram, который посвятила клевете, тем самым намекнув на недавний скандал вокруг Елены Прокловой.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская ранее в резкой форме высказалась по поводу недавнего интервью актрисы Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион». Героиня шоу рассказала об ужасающих фактах ее личной жизни. В частности, она вспомнила, как в 15-летнем возрасте ее домогался один известный актер, имя которого Проклова называть не стала. Однако большинство россиян подумали про Олега Табакова, что до глубины души задело не только его вдову Марину Зудину, но и друзей режиссера.

В числе их была и Яна Поплавская. Актриса вновь посвятила пост в Instagram скандальной истории с Табаковым. Знаменитость порассуждала о выгоде, которую приносит клевета.

«Клевета — самый легкий способ борьбы за место под солнцем. Это прямой силовой прием, благодаря которому можно влиять на общественное мнение. Радикального средства от клеветы нет. Легче всего оболгать умершего. Доказательств нет и предоставить их невозможно. А если свидетелей не существует, то получится выдающаяся история. Оболгать можно само совершенство», — поделилась своим мнением артистка, добавив, что «даже Христос принял смерть по навету».

На сторону Елены Прокловой встала актриса Лариса Гузеева. Она добавила, что ей тоже есть о чем рассказать, намекая на домогательства в киноиндустрии, но обнародовать эту информацию она не будет.

табаков поплавская проклова
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