Штабы Навального официально распустили в России

Москва, 29 апреля. Соратник российского блогера Леонид Волков заявил об официальном упразднении штабов Навального.

Сообщник «берлинского пациента» сделал соответствующее заявление в Telegram. Никакой ребрендинг не поможет структуре, отметил Волков.

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах», — сказал соратник Навального.