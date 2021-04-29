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Кинокритик о политкорректности в искусстве: Это расизм наоборот

Общество
Кинокритик о политкорректности в искусстве: Это расизм наоборот
Global Look Press  /  Richard Harbaugh

Пользователи соцсетей снова обвинили Американскую киноакадемию за слишком белый «Оскар». При том, что сразу в нескольких номинациях награды ушли афроамериканцам, однако среди них не было одной из главных — за лучшую мужскую роль.

О том, мешают ли подобные общественные настроения объективной оценке искусства, рассуждает российский кинокритик Андрей Дементьев.

«Скажу, что результаты этого года меня приятно удивили, даже нечего возразить. Потому что награды дали только достойнейшим фильмам, и обошлось без маразма в виде раздачи наград картинам с афроамериканцами, геями и феминистками. Та же «Земля кочевников» (победитель в номинации «Лучший фильм». — Прим. ФАН) — совершенное кино, которое не оглядывается ни на политкорректность, ни на другие внехудожественные вещи», — рассуждает эксперт.

Кинокритик говорит, что в своих оценках не привык учитывать критерии, не относящиеся к художественному содержанию и оформлению произведения. И считает, что руководствоваться в этом процессе идеей о соответствии неким социальным нормам совершенно недопустимо.

Кинокритик о политкорректности в искусстве: Это расизм наоборот
кадр из фильма «Земля кочевников»  / 

Такой подход российский режиссер Никита Михалков в одном из недавних заявлений назвал «зеркальной дискриминацией». Он говорил, в частности, о новых инклюзивных правилах «Оскара», которые вступят в силу в 2024 году. Мнение режиссера разделяет и собеседник ФАН.

«Это действительно расизм наоборот. Такие общественные движения вызывают у меня полное негодование. И я бы призывал всех не соблюдать эти правила, хотя мы видим, что в Америке робость творцов побеждает», — отмечает критик.

Кинокритик о политкорректности в искусстве: Это расизм наоборот
Global Look Press  / David Lee

Андрей Дементьев согласен с тем, что подобные творческие стандарты — это всего лишь новая форма цензуры, хоть и поданная с позитивного ракурса. Однако свою задачу такие правила выполнят: продиктуют творцу содержание его же фильма.

«Это очень живо напоминает наш родной «совок». Мы-то думали, что это — хорошо забытое старое, а оно, оказывается, живее всех живых», — заключает эксперт.

Ранее ФАН писал, что американский экс-президент Дональд Трамп предложил организаторам церемонии «Оскар» отказаться от политкорректности, чтобы ее рейтинг не упал до нуля.

сша кино оскар обратный расизм
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