Ульяновский убийца по кличке Каторга требует правосудия

Ульяновск, 29 апреля. В Железнодорожном районном суде впервые пройдет процесс с участием присяжных.

Поводом для данного процесса стало убийство в поселке Луговом, которое совершил 43-летний ульяновец по кличке Каторга. В ноябре 2020 года он был обнаружен спящим рядом с трупом мужчины.

По версии следствия, убийство произошло ночью, когда знакомые во время распития алкоголя поссорились. Каторга, оскорбившись, нанес собутыльнику несколько ножевых ранений. После этого он, как ни в чем не бывало, лег спать.

На утро спящего убийцу обнаружил сосед. В тот же день Каторга написал явку с повинной и признал вину, но позже попытался отказаться от своих слов. Однако следы ДНК, найденные на ноже, и показания свидетелей были против него. Каторга потребовал суд присяжных, который станет первым подобным процессом в истории Железнодорожного районного дворца правосудия.