Российские спутники научат предсказывать возникновение северных сияний

Москва, 29 апреля. Группировка российских спутников может в скором времени проводить исследования, позволяющие предсказывать северные сияния и широты, на которых они появляются.

Об этом рассказал начальник отделения «Российских космических систем» (РКС) Алексей Ковалев. На сегодняшний день уже создана специальная бортовая техника, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей.

Также в перспективе возможно создать такую систему аварийных предупреждений, которая будет сигнализировать обо всех аномальных явлениях, зарождающихся в космосе.

Ранее жители Ленинградской области в ночь с 16 на 17 апреля смогли увидеть последнее северное сияние в этом сезоне. Свечение вызвал солнечный ветер из корональной дыры.