Филипп Янковский: Мы не отвечаем на вопросы общества, а пропускаем их через себя

На ММКФ показали сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», где в одной из главных ролей снялся советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский. Корреспонденту ФАН удалось побеседовать со знаменитым артистом после премьеры и узнать его мнение о том, как социально значимая тема раскрывается в новой кинодраме.

— Филипп Олегович, с чем, на ваш взгляд, связан интерес к теме суррогатного материнства в кино? Тема животрепещущая и дискуссионная, общество учится ее понимать. Почему вы решили принять участие в социальной драме молодого режиссера Максима Свешникова?

— Главное не то, насколько актуальна тема для постановки фильма или спектакля. Все зависит от людей, которые берутся ее раскрыть. Как сказал Шекспир: «Сюжетов всего шесть». Как этот сюжет «исполнили», как пропустили через себя талантливые люди, что получится на выходе — вот это интересно. В данном случае меня заинтересовала команда молодых талантливых людей, с которой мне действительно захотелось поработать как актеру. Режиссером проекта «Контейнер» выступил Максим Свешников, ранее они вместе с креативным продюсером Алексеем Ляпичевым и съемочной группой работали над сериалом «257 причин, чтобы жить», я видел эту работу, она меня впечатлила. Я им доверился. В картине у меня очень хорошие партнерши и партнеры: Оксана Акиньшина, Мария Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, молодые и перспективные актеры. Как мне кажется, картина многослойная, она не умещается в стереотипные рамки, сложившиеся вокруг проблематики суррогатного материнства.

Пресс-служба START /

— Расскажите о вашем персонаже, кто он?

— «Контейнер» — это драма и детектив. Это человеческая история, общечеловеческая тема. И, собственно, не раскрывая подробностей восьмисерийной детективной драмы, могу сказать, что в центре событий оказывается героиня, которая вынашивает чужого ребенка. Для моего героя и его жены она — «контейнер», новая игрушка, но не все так однозначно, как и бывает в жизни. Это достаточно сложная тема.

— Коснулась ли вас или ваших знакомых проблема суррогатного материнства, возможно, вам известны какие-то реальные истории?

— В жизни она меня не коснулась, но я погрузился в проблему, готовясь к роли. Естественно, я изучил материалы, перечитал море статей, посмотрел контракты, заходил на различные форумы и смотрел, какие комментарии оставляют люди, которые, как и мой персонаж в фильме, хотят, чтобы ребенка им родила суррогатная мать.

То, чем занимаюсь я, чем вообще занимается искусство — мы не отвечаем на вопросы, которые задает общество, мы их через себя пропускаем и в общество это ретранслируем, а люди сами ответят на этот вопрос. С моей стороны нужно было только постараться глубоко и правдиво передать эту ситуацию.

Пресс-служба START /

— На ММКФ картину представил крупный видеосервис. Это значит, что «Контейнер» будут смотреть онлайн — на платформах, на сайте, в мобильных приложениях на телефоне. Это что-то меняет для вас, как для актера?

— Все зависит от киноязыка. Есть материал, который лучше раскрывается в жанре полнометражного фильма, а есть материал, где идея по объему не входит в полный метр, и поэтому из него делают телесериал. За этим будущее, это очень развивается. Как с мобильными телефонами, помните? Вот так же десять лет назад сериалы смотрели, в основном, по телевизору, а сейчас все эти платформы есть практически у всех, у молодежи вообще в мобильных телефонах. И премьера, когда на фестивале показывают одну серию — мой первый опыт. Надеюсь, зрителю будет интересно ждать развязку сюжета все восемь серий.

Пресс-служба START /

Сериал «Контейнер» рассказывает историю молодой женщины по имени Саша (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь не самым обычным способом — суррогатным материнством. Вопреки сложившейся практике, Саша переезжает к «заказчикам» на последних месяцах беременности. Девушка оказывается в новом для себя мире — в доме богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Решение, принятое с целью заботы о еще нерожденном ребенке, сначала казавшееся безопасным, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.