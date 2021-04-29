Филипп Янковский: Мы не отвечаем на вопросы общества, а пропускаем их через себя

На ММКФ показали сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», где в одной из главных ролей снялся советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский. Корреспонденту ФАН удалось побеседовать со знаменитым артистом после премьеры и узнать его мнение о том, как социально значимая тема раскрывается в новой кинодраме.
— Филипп Олегович, с чем, на ваш взгляд, связан интерес к теме суррогатного материнства в кино? Тема животрепещущая и дискуссионная, общество учится ее понимать. Почему вы решили принять участие в социальной драме молодого режиссера Максима Свешникова?
— Главное не то, насколько актуальна тема для постановки фильма или спектакля. Все зависит от людей, которые берутся ее раскрыть. Как сказал Шекспир: «Сюжетов всего шесть». Как этот сюжет «исполнили», как пропустили через себя талантливые люди, что получится на выходе — вот это интересно. В данном случае меня заинтересовала команда молодых талантливых людей, с которой мне действительно захотелось поработать как актеру. Режиссером проекта «Контейнер» выступил Максим Свешников, ранее они вместе с креативным продюсером Алексеем Ляпичевым и съемочной группой работали над сериалом «257 причин, чтобы жить», я видел эту работу, она меня впечатлила. Я им доверился. В картине у меня очень хорошие партнерши и партнеры: Оксана Акиньшина, Мария Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, молодые и перспективные актеры. Как мне кажется, картина многослойная, она не умещается в стереотипные рамки, сложившиеся вокруг проблематики суррогатного материнства.
— Расскажите о вашем персонаже, кто он?
— «Контейнер» — это драма и детектив. Это человеческая история, общечеловеческая тема. И, собственно, не раскрывая подробностей восьмисерийной детективной драмы, могу сказать, что в центре событий оказывается героиня, которая вынашивает чужого ребенка. Для моего героя и его жены она — «контейнер», новая игрушка, но не все так однозначно, как и бывает в жизни. Это достаточно сложная тема.
— Коснулась ли вас или ваших знакомых проблема суррогатного материнства, возможно, вам известны какие-то реальные истории?
— В жизни она меня не коснулась, но я погрузился в проблему, готовясь к роли. Естественно, я изучил материалы, перечитал море статей, посмотрел контракты, заходил на различные форумы и смотрел, какие комментарии оставляют люди, которые, как и мой персонаж в фильме, хотят, чтобы ребенка им родила суррогатная мать.
То, чем занимаюсь я, чем вообще занимается искусство — мы не отвечаем на вопросы, которые задает общество, мы их через себя пропускаем и в общество это ретранслируем, а люди сами ответят на этот вопрос. С моей стороны нужно было только постараться глубоко и правдиво передать эту ситуацию.
— На ММКФ картину представил крупный видеосервис. Это значит, что «Контейнер» будут смотреть онлайн — на платформах, на сайте, в мобильных приложениях на телефоне. Это что-то меняет для вас, как для актера?
— Все зависит от киноязыка. Есть материал, который лучше раскрывается в жанре полнометражного фильма, а есть материал, где идея по объему не входит в полный метр, и поэтому из него делают телесериал. За этим будущее, это очень развивается. Как с мобильными телефонами, помните? Вот так же десять лет назад сериалы смотрели, в основном, по телевизору, а сейчас все эти платформы есть практически у всех, у молодежи вообще в мобильных телефонах. И премьера, когда на фестивале показывают одну серию — мой первый опыт. Надеюсь, зрителю будет интересно ждать развязку сюжета все восемь серий.
Сериал «Контейнер» рассказывает историю молодой женщины по имени Саша (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь не самым обычным способом — суррогатным материнством. Вопреки сложившейся практике, Саша переезжает к «заказчикам» на последних месяцах беременности. Девушка оказывается в новом для себя мире — в доме богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Решение, принятое с целью заботы о еще нерожденном ребенке, сначала казавшееся безопасным, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.