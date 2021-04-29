Создание в России списка «недружественных государств» обсудят в медиацентре «Патриот»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, 29 апреля, в 14:00 состоится прямой эфир на тему «Недружественные государства — новый термин во внешней политике».

Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал создание списка «недружественных государств».

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал министр.

Лавров добавил, что «недружественным» странам будет запрещено нанимать персонал в нашей стране не только из россиян, но и граждан третьих стран.

twitter.com / @RusBotschaft

В рамках прямого эфира мы обсудим, как повлияет эта мера на риторику государств, которые традиционно используют русофобскую риторику. Учитывая анонсированные меры, изменится ли риторика различных государств Европейского союза? Решится ли Европарламент в отместку отключить Россию от системы платежей SWIFT? Какая еще ответная реакция может быть со стороны «недружественных» стран и будут ли эту меру критиковать прозападные оппозиционеры?

На эти вопросы рамках прямого эфира ответят эксперты, политологи и депутаты.

Также мы узнаем, зачем Россия вводит эту новую меру и как будут выстраиваться долгосрочные отношения с «недружественными государствами».

Прямой эфир пройдет здесь.

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