Создание в России списка «недружественных государств» обсудят в медиацентре «Патриот»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, 29 апреля, в 14:00 состоится прямой эфир на тему «Недружественные государства — новый термин во внешней политике».
Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал создание списка «недружественных государств».
«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал министр.
Лавров добавил, что «недружественным» странам будет запрещено нанимать персонал в нашей стране не только из россиян, но и граждан третьих стран.
В рамках прямого эфира мы обсудим, как повлияет эта мера на риторику государств, которые традиционно используют русофобскую риторику. Учитывая анонсированные меры, изменится ли риторика различных государств Европейского союза? Решится ли Европарламент в отместку отключить Россию от системы платежей SWIFT? Какая еще ответная реакция может быть со стороны «недружественных» стран и будут ли эту меру критиковать прозападные оппозиционеры?
На эти вопросы рамках прямого эфира ответят эксперты, политологи и депутаты.
Также мы узнаем, зачем Россия вводит эту новую меру и как будут выстраиваться долгосрочные отношения с «недружественными государствами».
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
Для звонков: +7 999 214 8054