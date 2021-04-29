Валерия предположила, кто выступает в костюме Зайца на шоу «Маска»

Москва, 29 апреля. Популярная певица Валерия, член жюри на шоу «Маска», высказала свое предположение, кто может скрываться в костюме Зайца.

У артистки есть несколько версий, кто прячется в костюмах оставшихся персонажей самого засекреченного шоу на российском телевидении. При этом любимчиков у нее нет.

«Заяц, Змея, Лама, Крокодил… Они все такие разные! Единственное, могу сказать, что Заяц – представитель юмористического жанра. Он не вокалист абсолютно точно», — приводит «Собеседник» слова знаменитой певицы.

Заяц настолько харизматичен, что за него активно голосуют зрители, отметила певица. Поклонники шоу хотят видеть его в финале. Артистка сообщила, что многие подписчики даже пишут ей с требованием не трогать ушастого участника.

В шоу остались четыре участника: Заяц, Змея, Лама и Крокодил. Один из них станет победителем второго сезона «Маски». В прошлый раз судьи отправили домой Неваляшку. Под маской этого оранжевого чуда скрывался известный певец Стас Пьеха. Артист после ухода из шоу поделился впечатлениями от проекта.