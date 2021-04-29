В США объяснили, почему предложение России по Кипру вызвало тревогу у НАТО

Вашингтон, 29 апреля. США и НАТО обеспокоены инициативой России, которая выразила готовность стать посредником между Турцией и Грецией в территориальном споре вокруг острова Кипр.

Об этом в своей публикации пишут обозреватели американского издания The National Interest (NI). Они отмечают, что Россия значительно увеличила свою активность в Средиземноморском регионе, где позиции НАТО несколько ослабли из-за уменьшения роли Турции в деятельности Альянса, передает «ПолитРоссия».

«Из-за важной роли, которую теперь придется играть Греции, ей нужен истребитель, способный противостоять действиям России и Турции», — объяснили эксперты.

В конце минувшего года Афины выразили заинтересованность в покупке американских истребителей пятого поколения F-35, которые могут стать важным звеном для авиации НАТО в регионе.

При этом Россия недавно предложила выступить посредником в территориальном споре между Турцией и Грецией. Это предложение вызвало сильную тревогу у западных военных, потому что оно свидетельствует о намерении России укреплять свое влияние в Средиземноморье.

Ранее политолог рассказал, что исключение Турции из программы производства новейших американских истребителей F-35 было закономерным шагом. При этом Анкара потеряла из-за данного проекта миллионы долларов.