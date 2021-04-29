Полиция расследует убийство четырех человек в больнице Потсдама

Берлин, 29 апреля. Четырех человек убили, еще один тяжело пострадал в больнице немецкого города Потсдам, полиция в настоящий момент проводит расследование.

Правоохранители уже задержали одну из сотрудниц больницы по подозрению в убийстве. Мотивы преступления пока неизвестны. Вероятно, речь идет о преднамеренном злодеянии, поскольку травмы, нанесенные погибшим, возникли «в результате жесткого внешнего насильственного действия», передает «Газета.Ru».

Пока неизвестно, из-за чего погибли люди и были ли они пациентами медицинского учреждения. При этом заведение, в котором произошло убийство, специализируется на лечении и уходе за людьми с ограниченными возможностями.