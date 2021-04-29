Экономист Авдеев предложил объединить Чукотку и Магаданскую область

Москва, 29 апреля. Идея укрупнения субъектов РФ является в целом правильной. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России слишком много регионов, поэтому необходимо объединить несамостоятельные субъекты с соседними. В пример он привел Курганскую и Тюменскую области, а также Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край.

Как считает Авдеев, касательно Дальневосточного федерального округа есть смысл изменить границы сразу нескольких субъектов: ЕАО объединить с Хабаровским краем, часть Хабаровского края и Чукотский автономный округ — с Магаданом, Владивосток — с 13 соседними районами.

«Сама по себе идея абсолютно правильная. Такое количество субъектов Федерации — это большой перебор. Имело бы смысл подумать, чтобы объединить с Магаданской областью Чукотку и два северных района Хабаровского края», — цитирует демографа ИА PrimaMedia.

Также Авдеев предложил соединить Аяно-Майский и Охотский районы Хабаровского края с Магаданской областью. В них проживает менее 10 тыс. человек, поэтому такое решение будет целесообразно. Соседний Тугуро-Чумиканский район имеет смысл объединить с Амурской областью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности укрупнения субъектов РФ.