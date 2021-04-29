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Анатолий Вассерман: «Послание президента поможет сформировать базу для Социализма 2.0»

Общество
Анатолий Вассерман: «Послание президента поможет сформировать базу для Социализма 2.0»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вложения в экономику, науку и образование, озвученные в послании президента Федеральному собранию, обеспечат формирование платформы новой социально-экономической модели.

Идеи реинкарнации социалистической системы обсуждаются давно. Анатолий Вассерман считает, что это будет не «второе пришествие», а новая версия — Социализм 2.0. В нашей беседе публицист и аналитик рассказал о том, какие условия потребуются, чтобы эта версия заработала, и почему реализацию идей, заложенных в послании президента, можно считать основой для «подключения» этой системы.

Почему именно «Социализм 2.0»?

— Социализм, если брать основные средние показатели, оказался наиболее эффективной общественной системой, чем прочие. Когда нам ставят в пример успешные страны с капиталистическим строем, то забывают о куда большем числе капстран, чье социально-экономическое развитие находится на порядок ниже. Успешные капиталистические страны — это, скорее, исключение, чем правило. При этом в соцстранах за все время их существования средние социально-экономические показатели были значительно выше. Уровень образования — выше, здравоохранения — выше, обеспечения — выше. Про расслоение между бедными и богатыми уже молчу.

— Но почему бы тогда просто не вернуть тот социализм?

— Принято считать минусами социалистической экономики планирование и командный метод управления. Но если с последним можно согласиться, то планирование — это не минус, а безусловный плюс. Когда производят ровно столько продукции, чтобы обеспечить внутреннее потребление и спрос за рубежом, и этот объем просчитан, то нет риска перепроизводства. Проблема плановой экономики времен СССР в том, что не было технической возможности планировать оперативно — за считаные часы или даже минуты. И, соответственно, нереально вовремя реагировать на то или иное изменение ситуации.

В отличие от первой версии, «Социализм 2.0» будет базироваться на вычислительных мощностях всего человечества. Это позволит планировать производство в масштабах не одной страны, но всего мира.

— Будет? То есть сейчас «Социализм 2.0» невозможен?

— Пока — нет. По моим расчетам, такие мощности появятся к концу 20-х годов. Но это не значит, что к формированию этой версии системы не нужно готовиться уже сейчас. Ведь, чтобы использовать возможности «Социализма 2.0», потребуются современные предприятия, высокотехнологичные производства, «продвинутая» наука. И, разумеется, специалисты, способные работать в новых условиях.

Скажем, заявленные в последнем послании президента России меры поддержки высокотехнологичных производств и вкладывающих в собственное развитие предприятий, финансирование научных разработок и тому подобное — это, по сути, подготовка к появлению «Социализма 2.0». Это ведь не волшебная палочка — взмахнул и заработало. К такому переходу надо быть готовым не только морально, но и технически.

Анатолий Вассерман: «Послание президента поможет сформировать базу для Социализма 2.0»
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

— Но такие производства потребуют и соответствующих высококлассных специалистов? А где их взять?

— О том и речь! Человеческий капитал — это самый главный ресурс. Если угодно, это самое дефицитное и самое дорогое средство производства. Но зато и самое эффективное. Потому что грамотные капиталовложения в человека — в его образование и здоровье — приносят многократную выгоду и экономике, и обществу, и государству.

Безусловно, в рамках «Социализма 2.0» будут востребованы высококлассные специалисты в разных отраслях науки и производства. И с этой точки зрения инициативы президента, по сути, нацелены на их подготовку. Думаю, стоит конкретизировать эти предложения в рамках поддержки и развития направлений науки.

Поощрять молодых ученых за перспективные или внедренные разработки, скажем, миллионом рублей. Или законодательно закрепить нулевую ипотечную ставку. Стимулировать налоговыми льготами высокотехнологичные производства, принимающие на работу вчерашних перспективных студентов. Вариантов много. В любом случае, реализуя предложения президента, мы, по сути, создадим базу, основу для появления «Социализма 2.0».

вассерман социализм послание президента федеральному собранию
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