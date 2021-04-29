Тонны нефти разлились по трассе в Саратовской области после ДТП

Саратов, 29 апреля. Нефтевоз КамАЗ столкнулся с Toyota Land Cruiser на 361-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. В результате ДТП на проезжую часть вылилось несколько тонн нефтепродуктов.

Авария произошла неподалеку от села Луганское. Огромный нефтевоз опрокинулся и практически парализовал движение по федеральной автодороге, сообщил источник ФАН в экстренных службах. По предварительным данным, произошел разлив около пяти кубометров нефтепродуктов. Пятно покрыло дорогу на площади 350 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники службы спасения, КамАЗ удалось немного сдвинуть к краю проезжей части, чтобы освободить проезд хотя бы для легкового транспорта.