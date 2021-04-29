Российских призывников могут обязать самостоятельно являться в военкомат

Москва, 29 апреля. Правила воинского учета в России могут ужесточить. Призывники будут обязаны самостоятельно приходить в военкоматы, иначе их оштрафуют.

Такие нормы предложено прописать в законопроекте, который на данный момент готовится в Госдуме ко второму чтению. Нововведения коснутся не только юношей призывного возраста, но и тех, кто находится в запасе, передает «Российская газета».

Правительство России уже направило свои предложения, которые должны отразиться в документе.

Ранее стало известно, что в воинские части Южного военного округа направлено более 30 молодых астраханцев для прохождения службы.

Также издание «Царьград» сообщило, что в весенний призыв ряды Вооруженных сил России пополнят 1,5 тыс. забайкальцев.