Власти ФРГ нуждаются в надежных поставках газа из России

Берлин, 29 апреля. Германия в будущем нуждается в надежных поставках голубого топлива из РФ. Такое заявление сделал премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер.

Также страна выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2»), указал германский политик на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, проходящей в онлайн-режиме.

«Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надежных поставках газа из России», — сказал Кречмер.

По его словам, 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится именно на Российскую Федерацию. Поэтому власти ФРГ хотели бы как можно скорее запустить в эксплуатацию новый «Северный поток — 2», заключил премьер-министр Саксонии.

Согласно данным оператора проекта Nord Stream 2 AG на конец марта, «СП-2» построен на 95%. К тому моменту оставалось уложить 121 километр от общей протяженности трубопровода по двум ниткам: около 93 километров в датских водах и порядка 28 километров в немецких.

Ограничительные меры со стороны Европейского союза способны помешать окончить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.