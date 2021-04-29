Россия и Мексика обсудили вопросы противодействия коронавирусу

Москва, 29 апреля. Вопросы по борьбе с инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусом, обсудили Россия и Мексика. Видеоконференция прошла в Роспотребнадзоре.

Участие в мероприятии приняли министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и посол Мексики в России Норма Пенсадо. Также в конференции участвовали представители ведущих исследовательских организаций Роспотребнадзора и специалисты из разных институтов Мексики.

Стороны обменялись мнениями на тему противодействия коронавирусной инфекции. Обсудили разработку вакцин и тестовых систем, изучение новых штаммов и формирование коллективного иммунитета среди населения России и Мексики. Конференция заложила основу для сотрудничества стран по борьбе с инфекциями.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард посетит Россию, чтобы гарантировать поставки препарата от коронавируса в запланированные сроки. Речь идет о закупке 25 млн доз.