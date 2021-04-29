Настя Каменских в соблазнительном образе порассуждала о счастье

Москва, 29 апреля. Певица Настя Каменских подняла интересную тему на своей странице в Instagram: что такое счастье. Публикацию она сопроводила кадром в соблазнительном наряде.

На фотографии знаменитость предстала в темно-зеленом платье, которое подчеркивает все достоинства ее фигуры. В свой элегантный образ она добавила аксессуары: серьги, колье, браслет и кольцо с зелеными камнями. Поклонники пришли в неимоверный восторг от 33-летней артистки.

В этот раз звезда поразмышляла на тему счастья. Она считает, что «счастье» — это глагол, и объяснила свою позицию.

«Любить, улыбаться, обнимать, заботиться. Пробовать новое. Решаться. Следовать за мечтой. Радовать других и радоваться самому. Надеть любимые украшения, праздничное платье и устроить себе праздник. Просто так. Без повода. И тогда каждый день может стать особенным», — пояснила звезда сцены.

Певица не всегда показывает подписчикам идеальные снимки. Она поразила фанатов, разместив архивные кадры, где она находится в разных весовых категориях. Она призналась, что за время отпуска набрала лишний вес и без стеснения показала, как менялась ее фигура.