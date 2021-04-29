Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 11:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Весь мир
На автовокзале в Стамбуле обнаружено взрывное устройство
11:29
Политика
Китай выразил протест из-за инцидента с американским эсминцем в ходе учений ВМС НОАК
11:26
Происшествия
ФАН публикует видео с места возможного провала грунта в Красносельском районе Петербурга
11:26
Общество
Наземка или канатка: как будет решаться проблема «транспортного ада» в Краснодаре
11:25
Происшествия
Труп женщины в розовых носках нашли в Ленобласти
11:24
Политика
Герман Галущенко назначен главой минэнерго Украины
11:23
Армия
В США назвали возможности российского Т-95, которые делают его «супертанком»
11:19
Общество
«Крылья Советов» могут пригласить Гинера и остаться в РПЛ без ключевых игроков
11:19
Общество
Новосибирские школы переводят на дистанционный режим обучения в майские выходные
11:19
Экономика
Экспорт гречихи могут ограничить в России
11:15
Общество
Московский суд начал рассматривать жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана
11:14
Экономика
Основатель Tesla Илон Маск за сутки лишился свыше 2 млрд долларов
11:13
Шоу-бизнес
Муж Успенской хочет забрать у певицы роскошный загородный дом
11:12
Общество
Фильм о столице Приморья покажут россиянам летом 2021 года
11:12
Политика
Сенатор Джабаров оценил последствия отключения России от SWIFT
11:12
Происшествия
Висящий в дверном проеме труп мужчины нашли в Петербурге
11:12
Политика
Байден назвал сторонников теории белого превосходства главной угрозой США
11:11
Интервью
Филипп Янковский: Мы не отвечаем на вопросы общества, а пропускаем их через себя
11:10
Общество
Анатолий Вассерман: «Послание президента поможет сформировать базу для Социализма 2.0»
11:07
Общество
Пенсионерам в Хабаровске будут выдавать десяток яиц за вакцинацию от COVID-19
Все новости

Телефонный террорист угрожал взорвать банк, требуя деньги, лодку и удочку

1
Происшествия
Телефонный террорист угрожал взорвать банк, требуя деньги, лодку и удочку
pxhere.com  /  pxhere.com

Подольск, 29 апреля. Неизвестный мужчина угрожал взорвать гранату в Подольском городском округе. Как стало известно ФАН, «террорист» по телефону потребовал деньги, лодку и удочку.

В дежурную часть полиции 28 апреля поступил тревожный телефонный звонок. Мужской голос сообщил, что находится в Подольске в микрорайоне Львовский возле одного из домов по улице Советская. Заявитель также уточнил, что у него в руках лежит ручная граната, которую он взорвет, если ему не дадут деньги, лодку и удочку. Правда, он не уточнил сумму, которая ему была нужна.

Правоохранители выяснили, что по указанному адресу находится отделение крупного российского банка.

«Несмотря на довольно странные требования, мы отнеслись к сообщению серьезно, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На место происшествия сразу же выдвинулись несколько патрульных машин и сотрудники полиции. Стоял вопрос об эвакуации сотрудников финансового учреждения и клиентов».

Однако возле офиса банка стражи порядка ничего подозрительного не обнаружили. Руководитель кредитной организации принял решение не проводить эвакуацию. Близлежащую территорию проверили кинологи со специально обученными собаками. Они не обнаружили никаких взрывчатых веществ.

В охране общественного порядка во время проведения оперативных мероприятий было задействовано шесть патрульных машин и 13 блюстителей закона.

Кроме данного инцидента за сутки на территории Московской области были зафиксированы еще четыре сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Так, в Химках были «заминированы» гимназия №16 и отделение банка. В Люберцах неизвестный позвонил и сообщил, что он заминировал все психоневрологические диспансеры в городе. В Орехово-Зуево искали взрывные устройства в детских садах населенного пункта.

По данным фактам правоохранительные органы проводят проверки, по их результатам будет принято процессуальное решение.

подольск банк телефонный терроризм угроза взрыва
1 комментарий
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 108576 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 78337 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 53910 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 39898 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 33010 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Все новости / Происшествия / Телефонный террорист угрожал взорвать банк, требуя деньги, лодку и удочку
Рейтинг@Mail.ru