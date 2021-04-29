Телефонный террорист угрожал взорвать банк, требуя деньги, лодку и удочку

Подольск, 29 апреля. Неизвестный мужчина угрожал взорвать гранату в Подольском городском округе. Как стало известно ФАН, «террорист» по телефону потребовал деньги, лодку и удочку.

В дежурную часть полиции 28 апреля поступил тревожный телефонный звонок. Мужской голос сообщил, что находится в Подольске в микрорайоне Львовский возле одного из домов по улице Советская. Заявитель также уточнил, что у него в руках лежит ручная граната, которую он взорвет, если ему не дадут деньги, лодку и удочку. Правда, он не уточнил сумму, которая ему была нужна.

Правоохранители выяснили, что по указанному адресу находится отделение крупного российского банка.

«Несмотря на довольно странные требования, мы отнеслись к сообщению серьезно, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На место происшествия сразу же выдвинулись несколько патрульных машин и сотрудники полиции. Стоял вопрос об эвакуации сотрудников финансового учреждения и клиентов».

Однако возле офиса банка стражи порядка ничего подозрительного не обнаружили. Руководитель кредитной организации принял решение не проводить эвакуацию. Близлежащую территорию проверили кинологи со специально обученными собаками. Они не обнаружили никаких взрывчатых веществ.

В охране общественного порядка во время проведения оперативных мероприятий было задействовано шесть патрульных машин и 13 блюстителей закона.

Кроме данного инцидента за сутки на территории Московской области были зафиксированы еще четыре сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Так, в Химках были «заминированы» гимназия №16 и отделение банка. В Люберцах неизвестный позвонил и сообщил, что он заминировал все психоневрологические диспансеры в городе. В Орехово-Зуево искали взрывные устройства в детских садах населенного пункта.

По данным фактам правоохранительные органы проводят проверки, по их результатам будет принято процессуальное решение.