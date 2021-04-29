Почему на Украине меняются лица, а все остальное — по-прежнему плохо

Киев, 29 апреля. Руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал перестановки в НАК «Нафтогаз Украины», которые сегодня произошли, пишет Newsfront.

По мнению Александра Скубченко, замена Коболева на Витренко — это не про снижение тарифов, это просто смена лиц.

«Законы о рынке газа, о жилищно-коммунальных услугах и вся нормативная база в сфере ЖКХ остаются прежними. А снижение тарифов — это нормативные изменения прежде всего. Но здесь все без изменений, Зеленского все устраивает. Пора уже привыкнуть, что при Зеленском меняются только лица, а не плохое на хорошее. Значит, снижения тарифов не будет», — подчеркнул специалист.

Решение о необходимости перестановок были приняты на заседании работы Набсовета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в прошлом году. Причиной этого мероприятия стало недовольство работой предыдущего синдиката.

Полномочия бывшего главы холдинга Андрея Коболева, а также независимых членов и представителей государства в Набсовете было принято прекратить с 28 апреля текущего года. Кроме этого, принято было решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года нового предправления. Новым министром энергетики Украины стал Юрий Витренко, ранее занимавший должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз» и уволенного из компании в мае 2020 года после продолжительного конфликта с бывшим коллегой Андреем Коболевым.

Ранее сообщалось, сколько убытков компания «Нафтогаз Украины» понесла за 2020 год. Эта цифра составляет почти 420,5 миллиона долларов, или 11,8 млрд гривен.