Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 13:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Экономика
Дизайнеры показали, каким может быть новый Lada Vesta FL
12:59
Происшествия
Департамент культурного наследия Москвы требует выселить Тимура Бекмамбетова
12:58
Политика
Депутат Железняк заявил, что США не могут избавиться от менторского тона в политике
12:57
Происшествия
Иск прокуратуры к ФБК, ФЗПГ и штабам Навального рассмотрят 17 мая
12:56
Общество
«Каменные джунгли» Ялты: как Приморский парк стал местом элитных высоток
12:54
Общество
Россиянам рассказали, когда курорты Черного моря начнут купальный сезон
12:54
Общество
Вильфанд пообещал россиянам май «в розовом цвете»
12:53
Общество
Соловейчик предположил, что «навальнисты» продолжат использовать детей в своих целях
12:46
Общество
Пригожин раздавил ФБК по закону
12:46
Наука
Суд попросили признать законным штраф Навальному по делу о клевете на ветерана
12:45
Общество
Медведев напомнил о защите прав россиян вне зависимости от формы занятости
12:43
Политика
Захарова назвала виновного в ухудшении отношений России и Евросоюза
12:40
Общество
Дагестанцы в мае будут отдыхать на два дня больше
12:38
Общество
Прилучный рассказал, что для него было самым сложным на съемках «Девятаева»
12:38
Армия
В США сравнили новые очки ночного видения для военных с компьютерной игрой
12:35
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального
12:34
Общество
Принц Гарри хотел создать семью с каждой своей девушкой
12:34
Общество
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от вакцины
12:33
Общество
Кинокритик о политкорректности в искусстве: Это расизм наоборот
12:32
Происшествия
Полиция Петербурга задержала мурманчанина за кражу в продуктовом магазине
Все новости

Почему на Украине меняются лица, а все остальное — по-прежнему плохо

Общество
Почему на Украине меняются лица, а все остальное — по-прежнему плохо
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 29 апреля. Руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал перестановки в НАК «Нафтогаз Украины», которые сегодня произошли, пишет Newsfront.

По мнению Александра Скубченко, замена Коболева на Витренко — это не про снижение тарифов, это просто смена лиц.

«Законы о рынке газа, о жилищно-коммунальных услугах и вся нормативная база в сфере ЖКХ остаются прежними. А снижение тарифов — это нормативные изменения прежде всего. Но здесь все без изменений, Зеленского все устраивает. Пора уже привыкнуть, что при Зеленском меняются только лица, а не плохое на хорошее. Значит, снижения тарифов не будет», — подчеркнул специалист.

Решение о необходимости перестановок были приняты на заседании работы Набсовета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в прошлом году. Причиной этого мероприятия стало недовольство работой предыдущего синдиката.

Полномочия бывшего главы холдинга Андрея Коболева, а также независимых членов и представителей государства в Набсовете было принято прекратить с 28 апреля текущего года. Кроме этого, принято было решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года нового предправления. Новым министром энергетики Украины стал Юрий Витренко, ранее занимавший должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз» и уволенного из компании в мае 2020 года после продолжительного конфликта с бывшим коллегой Андреем Коболевым.

Ранее сообщалось, сколько убытков компания «Нафтогаз Украины» понесла за 2020 год. Эта цифра составляет почти 420,5 миллиона долларов, или 11,8 млрд гривен.

украина экономика нафтогаз скубченко
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 113987 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 82625 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 55046 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 52519 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 43444 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Все новости / Общество / Почему на Украине меняются лица, а все остальное — по-прежнему плохо
Рейтинг@Mail.ru