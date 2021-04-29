Каждый пятый россиянин брезгует посещать уборную на работе

Москва, 29 апреля. Аналитики сервиса Зарплата.ру выяснили, что почти каждый пятый россиянин стесняется пользоваться уборной на работе.

Анонимный онлайн-опрос провели 23-27 апреля среди 2 тыс. респондентов. Как выяснилось, 18% опрошенных испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня.

При этом 21% россиянин предпочитает перетерпеть позыв, а еще 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату. 25% брезгуют посещать туалет в офисе, при этом 8% никогда не ходят в уборную на работе. Также выяснилось, что женщины более стыдливы, чем мужчины (63% против 37%).

Более половины россиян хотели бы самим выбирать — трудиться из дома или офиса. Только 16% опрошенных граждан считают работу в офисе эффективнее, чем в домашних условиях.

Аналитики выяснили, что многим сотрудникам удобнее работать либо в удаленном, либо в совмещенном формате. Как пишет «Петербургский дневник», у работы из дома есть как свои плюсы, так и минусы.