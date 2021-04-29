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Каждый пятый россиянин брезгует посещать уборную на работе

Общество
Каждый пятый россиянин брезгует посещать уборную на работе
pexels.com

Москва, 29 апреля. Аналитики сервиса Зарплата.ру выяснили, что почти каждый пятый россиянин стесняется пользоваться уборной на работе.

Анонимный онлайн-опрос провели 23-27 апреля среди 2 тыс. респондентов. Как выяснилось, 18% опрошенных испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня.

При этом 21% россиянин предпочитает перетерпеть позыв, а еще 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату. 25% брезгуют посещать туалет в офисе, при этом 8% никогда не ходят в уборную на работе. Также выяснилось, что женщины более стыдливы, чем мужчины (63% против 37%).

Более половины россиян хотели бы самим выбирать — трудиться из дома или офиса. Только 16% опрошенных граждан считают работу в офисе эффективнее, чем в домашних условиях.

Аналитики выяснили, что многим сотрудникам удобнее работать либо в удаленном, либо в совмещенном формате. Как пишет «Петербургский дневник», у работы из дома есть как свои плюсы, так и минусы.

россия работа опрос
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