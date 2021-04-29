Samsung выпустила мощный игровой ноутбук Galaxy Book Odyssey с видеокартой Nvidia

Сеул, 29 апреля. Компания Samsung представила первый в мире ноутбук с процессором Intel Tiger Lake-H45. Устройство оснащено мощной игровой видеокартой GeForce RTX 3050 Ti от Nvidia.

Новый ноутбук Galaxy Book Odyssey от Samsung создан на базе процессора и видеокарты, которые еще не анонсированы официально. Устройство имеет быстрые SSD NVMe накопители до 2 ТБ. Объем оперативной памяти составляется 32 ГБ в формате DDR4.

Диагональ дисплея — 15,6 дюймов, разрешение экрана — Full HD. Из разъемов есть порт USB-C (2x) и USB 3.2 (x3). Также Galaxy Book Odyssey имеет встроенный Wi-Fi модуль, Bluetooth 5.1 и порт Ethernet. Продажи начнутся в августе.

До этого сообщалось, что телевизоры новой линейки Samsung будут иметь экраны MICRO LED и Neo QLED с особой цветопередачей. Диагональ дисплея составит 110 дюймов.