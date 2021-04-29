Средства реабилитации жители Темникова смогут брать напрокат

Саранск, 29 апреля. Пункт проката технических средств реабилитации откроется в городе Темников Республики Мордовия. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Старшее поколение».

Социальное учреждение откроется в мае-июне на базе АНО СОГ «Милосердие». Организация помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, из двух районов: Темниковского и Теньгушевского. Пункты проката технических средств реабилитации появятся в обоих райцентрах.

«На открытие одного пункта мы получили 400 тысяч рублей. На данный момент что-то докупаем. Всего будет более 30 наименований: это ходунки, трости, специальные кровати, инвалидные коляски. Все средства выдаются безвозмездно на полгода. Через шесть месяцев договор можно продлить», — сообщила ФАН директор АНО СОГ «Милосердие» Татьяна Калинина.

На помощь могут рассчитывать нуждающиеся, пожилые, жители района, которые оформляют инвалидность и те, кого организация на данный момент обслуживает на дому. Для получения средства нужно будет предоставить паспорт, СНИЛС, а также либо копию индивидуальной программы реабилитации, либо справку из больницы или поликлиники.

Пункт проката еще не работает, однако его работой уже заинтересовались люди с ограниченными возможностями здоровья. Местные отмечают, что приобрести средства реабилитации в самом городе очень сложно.

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