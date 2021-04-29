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Аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США

Армия
Аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США
AP Photo  /  Dai Zongfeng

Вашингтон, 29 апреля. Военные аналитики из американского журнала Popular Mechanics признали ВМС НОАК вторыми по мощи после американской флотилии.

Такими выводами эксперты поделились после того, как обратили внимание на ввод в эксплуатацию Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ракетного крейсера типа Renhai, десантного корабля типа Yushen и атомной подводной лодки проекта Jin одновременно. Авторы публикации со ссылкой на китайские СМИ отмечают, что мероприятие было приурочено к 72-летию ВМС НОАК, что является признаком «головокружительных темпов развития» китайской программы военно-морского судостроения. При этом эксперты признали тот факт, то Вашингтон отстает от Пекина в судостроении.

«Программа военно-морского судостроения всего за 30 лет превратила военно-морской флот страны из скудных сил береговой обороны во второй по мощи военно-морской флот в мире. В настоящее время Китай уступает только ВМС США», — пишут обозреватели Popular Mechanics

Таким образом, аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США. В то же время эксперты группы «Катехон» отмечают, что США постепенно утрачивают статус самой сильной морской державы и не могут усилить флоты своих союзников, пишет «Царьград». Об этом может говорить и недавний инцидент ВМС Соединенных Штатов с кораблями КСИР, после которого в Пентагоне запросили деэскалации в отношениях с Тегераном.

сша вмс ноак
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