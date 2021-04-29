Вашингтон, 29 апреля. Военные аналитики из американского журнала Popular Mechanics признали ВМС НОАК вторыми по мощи после американской флотилии.

Такими выводами эксперты поделились после того, как обратили внимание на ввод в эксплуатацию Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ракетного крейсера типа Renhai, десантного корабля типа Yushen и атомной подводной лодки проекта Jin одновременно. Авторы публикации со ссылкой на китайские СМИ отмечают, что мероприятие было приурочено к 72-летию ВМС НОАК, что является признаком «головокружительных темпов развития» китайской программы военно-морского судостроения. При этом эксперты признали тот факт, то Вашингтон отстает от Пекина в судостроении.

«Программа военно-морского судостроения всего за 30 лет превратила военно-морской флот страны из скудных сил береговой обороны во второй по мощи военно-морской флот в мире. В настоящее время Китай уступает только ВМС США», — пишут обозреватели Popular Mechanics

Таким образом, аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США. В то же время эксперты группы «Катехон» отмечают, что США постепенно утрачивают статус самой сильной морской державы и не могут усилить флоты своих союзников, пишет «Царьград». Об этом может говорить и недавний инцидент ВМС Соединенных Штатов с кораблями КСИР, после которого в Пентагоне запросили деэскалации в отношениях с Тегераном.