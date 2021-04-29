Политолог Суздальцев объяснил, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Москва, 29 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попытаться использовать его.

Такое мнение высказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев. По его словам, Россия настроена миротворчески, поэтому может поддаться на шантаж со стороны Киева. Он напомнил, что Москву всегда волновал вопрос прекращения войны и безопасности мирных граждан.

«Ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет. Они просто пытаются использовать Россию и нашего президента», — цитирует Суздальцева издание «Украина.ру».

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе, а затем в Ватикане. В Кремле ответили, что никакого официального запроса на встречу от Киева не получали. Украинские СМИ предложили встретиться Зеленскому и Путину в Крыму.