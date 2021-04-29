Участника группового изнасилования жительницы Ленобласти поймали спустя десять лет

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудникам полиции удалось задержать еще одного участника группового изнасилования женщины в Сосновом Бору спустя десять лет, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что в ночь на 3 июня 2011 года неизвестные лица совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Спустя год удалось задержать одного из фигурантов, его приговорили к семи годам лишения свободы.

Еще одним предполагаемым преступником оказался машинист крана, зарегистрированный в Саратовской области. Мужчину поймали в Москве и возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Меру пресечения в отношении подозреваемого пока не избрали.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого педофила, который пытался изнасиловать школьницу у станции метро «Удельная» в Петербурге, сообщал ФАН. Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.