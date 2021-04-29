Сатановский в шутку напомнил Болгарии о «причастности» РФ к заговорам против всего мира

Москва, 29 апреля. Разговоры о "причастности" России начинаются сразу, как в мире что-то идет наперекосяк. Об этом высказался ученый-востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский.

Эксперт высмеял заявление Болгарии о якобы причастности россиян к взрывам на складе с оружием в 2011 году. Сатановский отметил, что все больше стран Запада пытаются приписать Москве "причастность" к абсурдным инцидентам. Не так давно Прага выступила с антироссийским заявлением на фоне взрывов на складах боеприпасов в 2014 году. Сейчас то же самое сделала София.

Политолог иронично заметил, что в Болгарии "поработали" уже не двое, а целых шесть россиян. Вдвоем было никак не справиться, шутит аналитик в Telegram-канале.

«И это могло бы быть грустно, если бы не было так гомерически смешно», — подчеркнул Сатановский.

Ученый продолжил рассуждать про заговоры против всего мира, к которым «причастна» Россия. Эксперт саркастично напомнил Болгарии, что именно русские «потопили» Великую испанскую армаду.

«Заговор Гая Фокса — наши люди устроили. Процесс Салемских ведьм русские хакеры спровоцировали. Великую Французскую революцию мы устроили, и гильотину тоже мы изобрели. Спасибо, братушки болгары!» — приводит его слова «ПолитРоссия».

МИД Болгарии ранее сообщил, что пригласил на встречу посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову. Дипломат должна прибыть в ведомство 29 апреля. Причина ее приглашения не раскрывалась.