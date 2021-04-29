Певец Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night

Екатеринбург, 29 апреля. Певец и музыкант Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night, который состоится 25 июня. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге.

Музыкальный исполнитель споет на сцене Ural Music Night традиционную завершающую песню фестиваля «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» совместно с камерным оркестром B-A-C-H.

Как отметит пресс-атташе мероприятия Григорий Колмогоров, кульминацией события станет акция «Светает», которая проводилась и в предыдущие годы. Она состоится ровно в 02:00 по местному времени на Октябрьской площади. Пришедшим на фестиваль раздадут зеркала, чтобы они смогли поймать первые лучи солнца. Именно на рассвете Агутин исполнит «Ночь пройдет, наступит утро ясное…», добавил Колмогоров в беседе с ТАСС.

Фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Оргкомитет в этом году вел переговоры с рэпером Моргенштерном, который мог стать хедлайнером мероприятия.