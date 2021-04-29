Журналист раскрыл мотив Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане

Москва, 29 апреля. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Ватикане — это поток бессознательности, заявил журналист Владимир Корнилов.

Своей оценкой поведения Зеленского Корнилов поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». В «потоке бессознательности», который украинский лидер обрушил на итальянского журналиста после вопроса о Ватикане, нашлось место и папе римскому.

«Складывается впечатление, что он делает все, чтобы довести идею встречи до маразма. Вот его итальянский журналист спросил о Ватикане, и вместо того, чтобы нормально ответить «мы еще обдумываем» и так далее, он выдает целый поток бессознательности о том, какой папа римский мировой пророк», — заявил Корнилов.

Мотив действий Зеленского — дискредитация самой идеи встречи двух президентов, уверен журналист. Пользователи соцсетей также высмеяли поведение президента Незалежной.