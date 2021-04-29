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Актриса Лариса Удовиченко разочаровалась в мужчинах после трех браков

Шоу-бизнес
Актриса Лариса Удовиченко разочаровалась в мужчинах после трех браков
Кадр из сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска»

Москва, 29 апреля. Народная артистка РФ Людмила Удовиченко была замужем три раза. Последний брак она расторгла в 2000 году и с тех пор так и не встретила мужчину своей мечты.

Актриса 29 апреля отмечает 66-летие. За свою творческую карьеру она успела сняться в более чем 120 фильмах и сериалах. Знаменитость начала свой профессиональный путь в 15 лет, снявшись в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин». Через два года последовала картина «Юлька», после чего стала понятно — Удовиченко выберет судьбу актрисы. Она поступила во ВГИК и начала активно сниматься.

Лариса Удовиченко стала звездой, но личную жизнь артистки вряд ли можно назвать образцовой. Она впервые вышла замуж еще в институте. Тогда юной девушке родом из Одессы нужна была прописка в Москве, которую ей обеспечил брак с начинающим режиссером Александром Панкратовым, тезкой Черного. Спустя несколько месяцев пара развелась.

Вторым супругом Удовиченко стал режиссер Андрей Эшпай. Их союз тоже оказался недолговечен. Всему виной стала ревность мужа. Супруги так и не смогли ужиться.

В третий раз актриса вышла замуж за бизнесмена Геннадия Болгарина и родила от него дочь Машу. Казалось бы, это то, что нужно Удовиченко — семейная идиллия. Но их брак разрушила страсть предпринимателя к азартным играм. Болгарин задолжал огромные суммы, а бандиты спрашивали их с артистки. Устав от такой жизни, Удовиченко ушла от мужа в 2000 году. Похоже, звезда окончательно разочаровалась в мужчинах и теперь предпочитает полностью погружаться в кино и жизнь своей дочери. Об этом пишет «Экспресс-газета».

ФАН подготовил материал ко дню рождения народной артистки России Ларисы Удовиченко, в котором вспомнил самые яркие роли знаменитости.

актриса личная жизнь удовиченко
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