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Россиянин сдвинул внедорожник на 17 метров в стойке на руках

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Общество
Россиянин сдвинул внедорожник на 17 метров в стойке на руках

Иван Шурупов давно интересовался рекордами по перемещению тяжелых автомобилей, однако удивить этим кого-то сложно, многие тяжеловесы сегодня тянут самолеты и даже пароходы. Иван пошел дальше и решил установить рекорд по тяге в стойке на руках. На это мужчину вдохновил ролик из Интернета, где другой спортсмен тянул автомобиль с помощью троса.

«Он Camry тянул на руках. Я это в Instagram увидел, скинул другу, и через пять-десять минут мы уже были на улице, пробовали это делать. Потом кто-то подкинул идею, что можно это зафиксировать», — рассказал Иван.

После этого молодой человек связался с представителями одного из агентств регистрации рекордов и запросил условия для установления мирового рекорда. После согласования Иван начал посвящать все свое свободное время тренировкам.

«Очень много гимнастики — больше на верх тела. Укрепление: всякие жимы и больше всего колец было. То есть колец было даже больше, чем стойки на руках и отжиманий, поскольку они развивают очень все», — поделился он.

В результате мужчина не только сумел сдвинуть автомобиль, стоя на руках, но и преумножить изначально запланированную дистанцию в 10 метров почти в 2 раза.

«Я вообще была в шоке, я не знала, что так можно, и для меня это было сложно представить, потому что как на руках можно тянуть машину. Он просто меня поставил перед фактом. Говорит: «Просто хочу поставить рекорд»,  — вспоминает девушка Ивана Светлана.

Обрадовалась достижению спортсмена и его мать Елена Шурупова. По ее словам, сначала она пыталась отговорить Ивана от больших нагрузок, но в итоге решила поддержать сына в таком необычном рекорде.

«Раз надо, значит, надо поддерживать. Конечно, мы гордимся, он молодец, что всего этого он достиг сам, мы просто были рядом. Ругали, но и поддерживали, конечно, куда без этого?» — поделилась Елена.

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