Роспотребнадзор дал рекомендации по гигиене на кухне

Москва, 29 апреля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как сделать кухню в доме безопасной и чистой. Так, один раз в неделю следует протирать выключатели, дверцы и ручки шкафов.

После каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц и сырого мяса, нужно промывать вентили кранов. Кроме того, для работы с разными видами продуктов лучше выделить отдельные разделочные доски и ножи.

Также специалисты рекомендуют ежедневно менять кухонные полотенца. Что касается металлической мочалки, то ее не стоит использовать для мытья посуды, поскольку частички могут случайно попасть в готовые блюда.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, сколько яиц можно съесть на Пасху. Безопасным количеством является два-три яйца за день, заявила эксперт ведомства Маргарита Провоторова.

Также россиян предупредили, какие способы окрашивания пасхальных яиц опасны для здоровья. Например, их часто раскрашивают обычными красками и маркерами, что делает яйцо в лучшем случае несъедобным, пишет «Ридус».