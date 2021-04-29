Известный лондонский коллекционер Андрей Ружников, пытавшийся устроить скандал, обвинив Эрмитаж в организации выставки «поддельных» яиц Фаберже, сам оказался фигурантом громкого дела. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные документы, свидетельствующие о том, что Андрей Ружников обманным путем получил гражданство Румынии, что позволило ему обосноваться в Великобритании.

Все началось с того, что известный арт-дилер Андрей Ружников опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором заявил, что большая часть работ на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» в Государственном Эрмитаже — подделки. В частности, он указал на фигурку прикуривающего солдата, назвал ее «грубой репликой скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана», а пасхальное яйцо «Александр Невский» счел годным только для сувенирного магазина.

Примечательно, что ситуацию не смогли обойти стороной и западные СМИ. Так, например, британская служба новостей BBC не только осветила эту «скандальную» историю с выставкой в Эрмитаже, но и нашла в ней политические краски. Сообщается, что экспонаты принадлежат частному Русскому национальному музею и Музею христианской культуры. Первая организация зарегистрирована на имя Александра Иванова, а вторая патронируется Константином Голощаповым.

ruzhnikov.com / Ruzhnikov

Ответ Музея Фаберже и Эрмитажа

Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы поддельных работах Фаберже на выставке в Государственном Эрмитаже. Он назвал слова Ружникова «серьезным обвинением», которое «придется доказывать».

«Очень тяжело, конечно, будет Ружникову и его компании оспаривать и защищать свою правоту в суде, поскольку принято решение подать в суд, и я в суд на них подаю», — сказал он.

В свою очередь глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский после появления в Сети открытого письма Андрея Ружникова поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельцев. По его словам, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Впоследствии после проведения исследования Эрмитаж на своем официальном сайте сообщил, что сомнения в подлинности предметов могли быть вызваны небольшими изменениями в их частях. Поэтому «все эти результаты в целом не противоречат заявлениям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов», сообщает музей.

«Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации — музейной и коммерческой... Симптомом стала маркетинговая атака на Эрмитаж и русский коллекционный мир со стороны некоторых участников «рынка Фаберже»... «Императорские» яйца могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности портретов», — сказано в сообщении.

Личная обида

Известно, что Андрей Ружников сотрудничал с инвестиционным фондом Aurora Fine Art Investments. Он проживает в Лондоне и предлагает услуги для руководства государственными и частными клиентами по приобретению, продаже, оценке, реставрации и страхованию предметов искусства. Русский национальный музей, Музей Фаберже в Баден-Бадене и Музей христианской культуры (партнеры выставки) связаны с арт-дилером Александром Ивановым, конкурентом Ружникова.

Помимо этого, как сообщает издание «АиФ-Петербург», одной из возможных атак на Эрмитаж является личная обида Ружникова на Иванова. Оказалось, что генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене и лондонский коллекционер являются давними конкурентами в поиске и приобретении изделий Фаберже.

По собственному заявлению Иванова, к середине прошлого десятилетия он стал владельцем самой большой коллекции изделий Фаберже на планете (более трех тысяч экспонатов) и открыл частный музей в Баден-Бадене. Поэтому информационная атака на Эрмитаж могла произойти просто из-за личной обиды коллекционеров.

Prt Scr youtube.com / Музей Новый Иерусалим

По словам Александра Иванова, это не первый акт агрессии, совершенный Ружниковым. Он рассказал, для чего именно лондонскому коллекционеру понадобилось совершить информационную атаку на Эрмитаж. Так, в Абу-Даби есть художественный музей Louvre Abu Dhabi, который носит название парижского музея. Его руководство и шейхи приняли решение собрать целую секцию изделий Фаберже.

«У одного из шейхов много вещей Фаберже, и в течение многих лет различные антиквары пытались сблизиться с ним. В том числе и Ружников, который был там много раз», — сказал Александр Иванов на YouTube-канале Андрея Караулова «Вечерние дискуссии».

Однако пока ничего не вышло, так как у шейха уже есть поставщики изделий Фаберже. Иванов описал их как очень опытных людей с очень хорошим знанием предмета. Поэтому он считает, что в истории с Эрмитажем прослеживается коммерческая составляющая.

«Здесь чисто коммерческая составляющая», — резюмировал Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене.

Поддельные документы

Федеральное агентство новостей получило копию документа, свидетельствующего о том, что Ружников, автор новостей о поддельных яйцах Фаберже в Эрмитаже, получил гражданство одной из стран Евросоюза преступным и незаконным путем. На фото — обращение Главного управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы в посольство Румынии в Кишиневе. В письме молдавские силовики просят посла Румынии поделиться информацией о четырех лицах, включая лондонского коллекционера Андрея Ружникова.

И ответ не заставил себя ждать. Оказалось, что официальные документы, удостоверяющие личность граждан Молдовы, были незаконно выданы четырем лицам с 2010 по 2013 год в городе Комрат. Среди них — Андрей Ружников.

«В результате исследования выяснилось, что, используя эти документы в Республике Молдова, Ружников обманным путем получил румынское гражданство через процедуру восстановления гражданства. В процессе он представил эти поддельные документы», — сказано в обращении.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Представители молдавской антикоррупционной разведывательной службы добавили, что они будут благодарны послу Румынии за любую информацию о лицах, незаконно получивших документы.

«Те бенефициары или неграждане Румынии, которые незаконно получили румынское гражданство в Республике Молдова, использовали эти имена. Кроме того, мы были бы признательны за любую информацию об их нынешнем местонахождении, и мы просим провести идентификацию этих лиц в целях предотвращения преступлений, а также провести их задержание и дальнейшее судебное преследование», — сказано в письме.

Атака на Россию

Сегодня Россия подвергается информационным атакам со стороны Запада фактически ежедневно. Вспомнить ходя бы историю с российской вакциной «Спутник V» и неправдивыми и лживыми сообщениями о том, что препарат продемонстрировал «плохие результаты» в Аргентине. Читайте «Расследование ФАН: откуда появились фейки о побочных эффектах «Спутника V» в Аргентине».

Кроме того, из этой же истории — решение Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить и претендовать на право принимать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, а российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны. Использование национального гимна РФ также запрещено.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, в Польше во время матча женского Чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной по распоряжению президента WADA Витольда Баньки организаторы убрали российский флаг прямо во время встречи. В итоге наша спортсменка проиграла, возможно, из-за психологического воздействия. Здесь нужно отдать должное польской спортсменке — она убрала флаг Польши в знак солидарности с россиянкой.

Мы видим, что Российская Федерация подвергается нападкам со стороны Запада по всем направлениям. Не исключено, что атака на Эрмитаж — звено этой же цепи. Ведь кто заявил о том, что яйца Фаберже на выставке являются «поддельными»? Человек, которой сам подделал документы, чтобы стать гражданином Румынии, имеющий проблемы с законом в Европейском союзе и проживающий в Великобритании.

В этой связи нельзя исключать того, что в ближайшее время мы можем увидеть новые атаки на Россию. Под прицелом находятся все: русский балет, хоккей, футбол, культурное наследие нашей многонациональной страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российским олимпийцам для поездки в Токио выдадут костюмы с оберегом.