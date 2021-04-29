Инфекционисты объяснили, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса

Москва, 29 апреля. Переболевшим коронавирусом и тем, кто вакцинировался, рекомендуется проверить уровень антител через полгода. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев.

Спустя пять-шесть месяцев иммунитет ослабевает, отметил Малышев. Тест на антитела рекомендуется делать в одной лаборатории, так как тесты и показатели в разных медицинских центрах могут отличаться.

Если же человек переболел или вакцинировался недавно, то прививку от коронавируса делать не стоит, так как иммунитет продолжает вырабатывать антитела к инфекции, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. В первую очередь о вакцинации нужно задуматься тем, чей организм не знаком с вирусом. По словам эксперта, при адаптации коронавируса и появлении большого количества мутаций вакцинироваться нужно будет раз в полгода или год.

Ранее вирусологи поделились мнением, как россиянам избежать третьей волны COVID-19. Среди основных условий специалисты отмечают вакцинацию, соблюдение защитных мер, а также избегание мест скопления народа.