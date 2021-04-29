Совфед намерен ужесточить ответственность за выплату серой зарплаты

Москва, 29 апреля. Сенаторы разрабатывают предложения по ужесточению ответственности для работодателей за выплату неофициальной зарплаты, говорится в перечне поручений президента РФ членам Совфеда.

Согласно документу, Совфед должен продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным работникам. Необходимо обеспечить постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовить системные предложения о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, поручил глава государства.

Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов ранее заявил, что объем фонда серых зарплат в России составляет более 10 трлн рублей в год. По его словам, примерно 30-40% россиян получают неофициальную зарплату. Как уточнил сенатор, около 25 млн граждан работают неофициально, что составляет 32,5% от экономически активного населения страны.

Федеральная служба государственной статистики собирается модернизировать методику сбора данных и расчета реальных доходов населения. Такое поручение дал ведомству глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.